Les Concerts du Mardi : “Quartet Stix and Strings” (Jazz) Cahors, 8 février 2022, Cahors.

Les Concerts du Mardi : "Quartet Stix and Strings" (Jazz) 2022-02-08 Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors Lot

Le quartet Stix and Strings est né en 2018 d’une belle rencontre entre le guitariste Alain Bouvelle et le vibraphoniste Sylvain Calmon. Un bon feeling passe entre ces deux passionnés de jazz et l’idée germe de réunir leurs cordes et baguettes autour d’un projet musical. Ils font appel à Guillaume Gendre et Carsten Weinmann pour en assurer la rythmique : deux musiciens expérimentés, très polyvalents et qui se connaissent très bien.

A l’origine, l’objectif est pour cette jeune formation de mettre en lumière les maîtres du vibraphone en restituant leur répertoire : Lionel Hampton, Milt Jackson, Mike Mainieri, Gary Burton, Dave Samuels et bien d’autres… Mais pour ce quartet, l’aventure évolue aujourd’hui vers les chemins plus créatifs. Des compositions originales d’un style proche du jazz contemporain, où le dialogue entre la guitare et le vibraphone fait naître un univers sonore particulièrement riche. Sur ce terrain de jeu, balisé par une rythmique implacable et complice, les idées et le jazz s’expriment dans l’émotion et la force.

Sylvain Calmon, vibraphone / Alain Bouvelle, guitare / Guillaume Gendre, contrebasse /

Carsten Weinmann, batterie

Billetterie à l’Auditorium, du lundi au vendredi, de 15h à 18h et le soir du concert.

A Cahors, les amateurs de musique ont la chance d’avoir une double programmation : la saison musicale et les concerts du mardi. L’une invite des artistes de renommée internationale, l’autre met en lumière des professeurs de l’Ecole de musique du Grand Cahors.

Les concerts du mardi donnent ainsi rendez-vous au public pour découvrir le talent de celles et ceux qui se consacrent à l’enseignement de leur art avec passion. Souvent membres d’une formation, ils endossent ce soir-là, le costume de scène. Derrière l’enseignant, apparait un musicien, interprète de grandes œuvres, un créatif autour des notes et des instruments. Pour les élèves, les familles, les amis, la soirée est une rencontre, un moment intense de partage et d’émotion, quel que soit le registre.

