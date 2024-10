Les Concerts du Mardi “Autour de Gaubert et Poulenc” Place des Consuls Cahors, mardi 12 novembre 2024.

Les Concerts du Mardi “Autour de Gaubert et Poulenc” Place des Consuls Cahors Lot

Les Concerts du Mardi “Autour de Gaubert et Poulenc”

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors Cahors Lot

Le Cadurcien Philippe Gaubert (1879-1941) et le Parisien Francis Poulenc (1899-1963) représentent la quintessence du style français de la première moitié du XXe siècle qui peut se caractériser par un chant continu et une écriture harmonique d’un constant raffinement. Ces deux compositeurs ont pour point commun d’avoir mis les mélodies au centre de leur catalogue et d’avoir composé pour la flûte des pages de première importance. N’oublions pas qu’avant d’être chef à l’opéra de Paris, Gaubert était professeur de flûte au Conservatoire. Du piano seul au trio, ces pages évocatrices permettront d’entendre un programme d’une grande variété.

Sonia Sempéré, soprano

Stéphanie Alvado, flûte

Emmanuel Pélaprat, piano 55 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-12 18:30:00

fin : 2024-11-12

Place des Consuls Auditorium du Grand Cahors

Cahors 46000 Lot Occitanie

