Les concerts du Lavoir – Récital de piano

Les concerts du Lavoir – Récital de piano, 22 janvier 2023, . Les concerts du Lavoir – Récital de piano



2023-01-22 17:30:00 – 2023-01-22 10 10 EUR Proposé par l’Association Les Concerts du Lavoir.

Titien collard a eut la chance d’approfondir son travail et sa réflexion musicale auprès de personnalitésuniques : Henri Barda, Jean-Claude Pennentier, Hortense Cartier-Bresson… Un pianiste sensible qui ne manquera pas de nous émouvoir !

Billetterie en vente sur place. dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville