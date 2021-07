Les Concerts du Hameau Fleuri : Folklore classique Villers-sur-Mer, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Villers-sur-Mer.

Les Concerts du Hameau Fleuri : Folklore classique 2021-07-24 19:00:00 – 2021-07-24 Villa Monte Cristo 5 Rue des Muttes

Villers-sur-Mer Calvados

9ème édition des Concerts du Hameau Fleuri, saison de musique classique, contemporaine, de films et du monde dans des lieux d’exception de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge.

Amanda Favier au violon et Raphaël Simon au marimba emmènent le public en voyage à travers l’Europe du XIXe siècle. Le Romantisme voit émerger un sentiment patriotique fort auquel nombre de compositeurs s’identifient en puisant leur inspiration dans le folklore de leur pays d’origine. Thèmes empruntés aux mélodies populaires, rythmiques caractéristiques, harmonies évocatrices, ces célèbres danses espagnoles, hongroises, norvégiennes, roumaines, slaves… où alternent langoureuse mélancolie et virtuosité entraînante, font résonner à travers le monde ces airs populaires.

Danses hongroises de Johannes Brahms

Danses espagnoles de Enrique Granados

Danse de la Vida Breve de Manuel De Falla

Danse du Feu de Manuel De Falla

Danses norvégiennes de Edvard Grieg

Danses roumaines de Béla Bartók

Danses slaves de Antonin Dvořák

Czardas de Vittorio Monti

Ce concert a lieu dans la Villa Monte Cristo : Construite en 1860, la Villa Monte Cristo, autrefois Villa des Muttes est l’une des plus belles propriétés de Villers, dont l’histoire est tout aussi remarquable, puisque ce n’est autre que l’illustre compositeur Charles Koechlin qui grandit et vécut une partie de sa vie dans cette belle deumeure et son charmant parc fleuri.

9ème édition des Concerts du Hameau Fleuri, saison de musique classique, contemporaine, de films et du monde dans des lieux d’exception de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge.

Amanda Favier au violon et Raphaël Simon au marimba emmènent le public en…

contacts@prod-s.com +33 6 64 88 00 85 https://www.hameau-fleuri.com/

9ème édition des Concerts du Hameau Fleuri, saison de musique classique, contemporaine, de films et du monde dans des lieux d’exception de la Côte Fleurie et du Pays d’Auge.

Amanda Favier au violon et Raphaël Simon au marimba emmènent le public en voyage à travers l’Europe du XIXe siècle. Le Romantisme voit émerger un sentiment patriotique fort auquel nombre de compositeurs s’identifient en puisant leur inspiration dans le folklore de leur pays d’origine. Thèmes empruntés aux mélodies populaires, rythmiques caractéristiques, harmonies évocatrices, ces célèbres danses espagnoles, hongroises, norvégiennes, roumaines, slaves… où alternent langoureuse mélancolie et virtuosité entraînante, font résonner à travers le monde ces airs populaires.

Danses hongroises de Johannes Brahms

Danses espagnoles de Enrique Granados

Danse de la Vida Breve de Manuel De Falla

Danse du Feu de Manuel De Falla

Danses norvégiennes de Edvard Grieg

Danses roumaines de Béla Bartók

Danses slaves de Antonin Dvořák

Czardas de Vittorio Monti

Ce concert a lieu dans la Villa Monte Cristo : Construite en 1860, la Villa Monte Cristo, autrefois Villa des Muttes est l’une des plus belles propriétés de Villers, dont l’histoire est tout aussi remarquable, puisque ce n’est autre que l’illustre compositeur Charles Koechlin qui grandit et vécut une partie de sa vie dans cette belle deumeure et son charmant parc fleuri.

dernière mise à jour : 2021-07-19 par