Les Concerts du Grand Cheval – Roda Minima Caen, 4 août 2022, Caen.

Les Concerts du Grand Cheval – Roda Minima Cour de l’Hotel d’Escoville – Office de Tourisme de Caen 12 place St Pierre Caen

2022-08-04 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-04 22:00:00 22:00:00 Cour de l’Hotel d’Escoville – Office de Tourisme de Caen 12 place St Pierre

Caen Calvados

Découvrez un concert insolite dans la cour de l’hôtel d’Escoville.

RODA MINIMA joue un Forró original et explosif. S’inspirant librement du répertoire des bals populaires du Nordeste, le quartet se crée son propre folklore, entre arrangements de thèmes traditionnels et compositions chaleureuses et efficaces. Sensible à la proximité du public, la RODA puise dans l’énergie particulière aux musiques de rue pour partager son imaginaire lumineux et dansant.

Simon Arnaud : trompette

Martin Daguerre : saxophones alto et baryton

Benjamin Sallé : trombone

Philippe Boudot : batterie

Concert en partenariat avec l’Office du Tourisme de Caen la Mer et la Ville de Caen.

