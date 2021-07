Caen Caen Caen, Calvados Les concerts du grand Cheval Caen Caen Catégories d’évènement: Caen

Les concerts du grand Cheval 2021-08-05 20:00:00 – 2021-08-05 Hôtel d'Escoville 12 Place Saint-Pierre

Caen Calvados

Caen Calvados Le Collectif PAN, en collaboration avec le ville de Caen et l’Office de Tourisme de Caen, propose une série de 4 concerts jazz dans la cour de l’hôtel d’Escoville.

Tous les jeudis du mois d’août, profitez de la musique dans un cadre exceptionnel !Jeudi 5 août – 20h30

Knoonk / Yann Letort : saxophones, Patrice Grente: contrebasse, Pascal Vigier: batterieJeudi 12 août – 20h

Bellon-Guimbail duo / Mathieu Bellon: saxophone, Benjamin François : batterieJeudi 19 août – 20h

Swing Uppercut / Patrick Martin : saxophone alto, Anthony Marie : guitare, Marc Le Berre : saxophone baryton, Vihuela Deshogues : violonJeudi 26 août – 20h

Enouf trio / Franck Enouf: batterie, Patrice Grente: basse, Gilles Godefroy : claviers

