Les Concerts du Grand Cheval – Atlantis Caen, 11 août 2022, Caen.

Les Concerts du Grand Cheval – Atlantis Place St Pierre Cour de l’Hotel d’Escoville – Office de Tourisme de Caen Caen

2022-08-11 20:00:00 20:00:00 – 2022-08-11 22:00:00 22:00:00 Place St Pierre Cour de l’Hotel d’Escoville – Office de Tourisme de Caen

Caen Calvados

Les trois musiciens d’Atlantis travaillent ensemble depuis de nombreuses années, se produisant à la fois en France et à l’étranger. Leur répertoire jazz-folk comprend des compositions originales basées sur des textes anglais et français (Emily Dickinson, E.E. Cummings, W.H. Auden…) des standards de jazz arrangés ainsi que des reprises (Joni Mitchell, Tim Buckley, The National…). Leur premier album est prévu en 2023. nDeborah Lennie : Chant François Chesnel : Rhodes Patrice Grente : Contrebasse nConcert en partenariat avec l’office du Tourisme de Caen et la Ville de Caen.

Place St Pierre Cour de l’Hotel d’Escoville – Office de Tourisme de Caen Caen

