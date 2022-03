Les concerts du Django en Mars Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

Au programme au mois de Mars : Samedi 5 : Soirée 80 vs Carnaval Dimanche 6 : JAM Blues Vendredi 11 : Soirée célibataire Samedi 12 : Arthur de la taille – Chanson française / Pop française Dimanche 13 : JAM Ferdi Vendredi 18 : Julianne JOE and Guest – An Irish Journey Dimanche 20 : JAM Blues Samedi 26 : BE KIND REWIND – Concert musique de films avec un temps de Blind test. Dimanche 27 : JAM World Vendredi 1 : Porter and Stout – Musiques Irlandaises

