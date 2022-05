Les concerts du Django en Mai Parentis-en-Born Parentis-en-Born Catégories d’évènement: Landes

2022-05-14 – 2022-05-14

Au programme : Samedi 14 : Nicolas VERONCASTEL – Pop-électro Dimanche 15 : JAM FERDI Vendredi 20 : SOMELSE – Folk-Pop orchestrée Samedi 21 : Soirée à thème Dimanche 22 : JAM BLUES – Anthony Stelmaszack Mercredi 25 : Soirée à thème (veille de l'ascension) Samedi 28 : The Coudougnans – Duo acoustique Blues et Country Blues Dimanche 29 : JAM WORLD – Malikal
+33 7 74 04 40 57

