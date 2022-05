Les concerts du Django en Juillet Parentis-en-Born, 1 juillet 2022, Parentis-en-Born.

Les concerts du Django en Juillet Port de Parentis 67 Chemin de Piaou Parentis-en-Born

2022-07-01 – 2022-07-01 Port de Parentis 67 Chemin de Piaou

Parentis-en-Born 40160

Au programme :

Vendredi 1 : CHELOBOM – Electric Groovy Velours

Samedi 2 : HOST – Jazz/Post Rock

Dimanche 3 : JAM BLUES – Mister Thang

Vendredi 8 : AMANECER – Flamenco traditionnel

Samedi 9 : Le Voyage extraordinaire des Tax Brothers And The Old Raccoon

Dimanche 10 : JAM World MALIKAL

Mercredi 13 : PAI XANGO – Rumba Tropical Alternativa

Jeudi 14 : AFETO DUET – Chanson/Bossa/Jazz

Vendredi 15 : Whiskey Paradis – Acoustic country-soul

Samedi 16 : SIBU MANAI – Pop/Soul

Dimanche 17 : JAM FERDI

Vendredi 22 : MAGGIE IN BLOOM – Folk/Pop-Rock

Samedi 23 : MILOS – Folk/Pop

Dimanche 24 : JAM BLUES – Raoul Ficel

Vendredi 29 : IGIT en solo guitare/voix – Chansons françaises

Samedi 30 : DJOLOF TRIO – Afro Siko Blues

Dimanche 31 : Jam World Malikal

Au programme :

Vendredi 1 : CHELOBOM – Electric Groovy Velours

Samedi 2 : HOST – Jazz/Post Rock

Dimanche 3 : JAM BLUES – Mister Thang

Vendredi 8 : AMANECER – Flamenco traditionnel

Samedi 9 : Le Voyage extraordinaire des Tax Brothers And The Old Raccoon

Dimanche 10 : JAM World MALIKAL

Mercredi 13 : PAI XANGO – Rumba Tropical Alternativa

Jeudi 14 : AFETO DUET – Chanson/Bossa/Jazz

Vendredi 15 : Whiskey Paradis – Acoustic country-soul

Samedi 16 : SIBU MANAI – Pop/Soul

Dimanche 17 : JAM FERDI

Vendredi 22 : MAGGIE IN BLOOM – Folk/Pop-Rock

Samedi 23 : MILOS – Folk/Pop

Dimanche 24 : JAM BLUES – Raoul Ficel

Vendredi 29 : IGIT en solo guitare/voix – Chansons françaises

Samedi 30 : DJOLOF TRIO – Afro Siko Blues

Dimanche 31 : Jam World Malikal

Au programme :

Vendredi 1 : CHELOBOM – Electric Groovy Velours

Samedi 2 : HOST – Jazz/Post Rock

Dimanche 3 : JAM BLUES – Mister Thang

Vendredi 8 : AMANECER – Flamenco traditionnel

Samedi 9 : Le Voyage extraordinaire des Tax Brothers And The Old Raccoon

Dimanche 10 : JAM World MALIKAL

Mercredi 13 : PAI XANGO – Rumba Tropical Alternativa

Jeudi 14 : AFETO DUET – Chanson/Bossa/Jazz

Vendredi 15 : Whiskey Paradis – Acoustic country-soul

Samedi 16 : SIBU MANAI – Pop/Soul

Dimanche 17 : JAM FERDI

Vendredi 22 : MAGGIE IN BLOOM – Folk/Pop-Rock

Samedi 23 : MILOS – Folk/Pop

Dimanche 24 : JAM BLUES – Raoul Ficel

Vendredi 29 : IGIT en solo guitare/voix – Chansons françaises

Samedi 30 : DJOLOF TRIO – Afro Siko Blues

Dimanche 31 : Jam World Malikal

DJANGO

Port de Parentis 67 Chemin de Piaou Parentis-en-Born

dernière mise à jour : 2022-05-17 par