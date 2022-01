Les concerts du conservatoire de Pau conservatoire de Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pyrénées-Atlantiques

Les concerts du conservatoire de Pau conservatoire de Pau, 28 janvier 2022, Pau. Les concerts du conservatoire de Pau

conservatoire de Pau, le vendredi 28 janvier à 19:00

**19H** **Concert Piano / Voix** **Atelier de cordes baroques** Folies, Folia Pour célébrer les 100 ans du conservatoire, des années folles aux Folies d’Espagne avec son thème devenu célèbre, nous franchissons les siècles avec allégresse. **Ensemble New Orleans** **20H** **Musique ancienne** Bande de hautbois : Marche des Turcs, Lully. 1er et 2nd menuet (feux d’artifice) Haendel. Fanfares Mourret sonate en trio « Da chiesa » Op 1 n 1, Grave, Allegro. **Harpes** Ensemble de harpes : mélodies sud- américaines :Llano ( Venezuela) Danza de Luzma **Programme avec l’ensemble vocal et grand ensemble musique ancienne** 1. Prologue du malade imaginaire, Charpentier. 2. Kyrie de Charpentier 3. Bene Respondere, de Charpentier. **Concert du jeune choeur** **Auditorium du conservatoire de Pau**

Entrée libre, réservation sur l’appli Ma ville facile

Une soirée, deux concerts pour découvrir le conservatoire de Pau conservatoire de Pau Rue des Réparatrices 64000 Pau Pau Pau Sud Pyrénées-Atlantiques

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-28T19:00:00 2022-01-28T21:00:00

Détails Catégories d’évènement: Pau, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu conservatoire de Pau Adresse Rue des Réparatrices 64000 Pau Ville Pau lieuville conservatoire de Pau Pau Departement Pyrénées-Atlantiques

conservatoire de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pau/