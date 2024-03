Les concerts du Celtic Pub TARBES Tarbes, mardi 2 avril 2024.

Celtic PuB Is Not a PuB, what else then ? Il sera ce que vous voudrez qu’il soit.

Être à Tarbes et rater le CeltiCPuB, c’est comme aller à Jericho et rater le mur, au Vatican et rater le Pape, ou encore à Dallas et rater J.F.K c’est complètement aberrant !

Pas moins de 200 concerts par an, des musiques de tous styles, des groupes émergeants ou bien confirmés, des stars locales aussi bien que des crooners new-yorkais, vous trouverez forcément ce qu’il vous faut au Celtic Pub, which is not just a pub.

Ouvert du mardi au samedi de 17h à 2h

CONCERTS DU MOIS D’AVRIL

Mar 2 20h Jam avec la section musicale

Mer 3 20h Soirée lecture improvisée avec la troupe Novaia

Jeu 4 20h Fred Shang

Ven 5 19h30 Les Comptines du Commandant costaud / 20h Wraang

Sam 6 20h Be gore

Mar 9 20h Tripe

Mer 10 20h Duo Camarasa Foussat

Jeu 11 10h30 Rien virgule

Ven 12 13h30 Droit de réponse

Sam 13 Let Them Eat Money / 20h Chokolatine

Mer 17 20h Micro mots

Jeu 18 20h30 Facteur sauvage

Ven 19 20h Obsprog

Sam 20 20h Patator / 21h30 Orteil coincé

Mar 23 20h Foucade / 20h Mille

Mer 24 20h Blind test

Jeu 25 Denyals / 20h Magoo

Ven 26 20h Fragile / 21h30 Radical Kitten

Sam 27 20h Fall of Blind / 20h Pretty Inside

Mar 30 20h Hugs from the sky

> Plus d’infos sur les événements site internet ou page facebook ou par mail

TARBES 1 rue de l’Harmonie

Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie celticpubisnotapub@gmail.com

