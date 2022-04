Les concerts du Bowling de Vire : Black Soul Vire Normandie, 29 avril 2022, Vire Normandie.

Les concerts du Bowling de Vire : Black Soul Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire – Restaurant La Table Vire Normandie

2022-04-29 – 2022-04-29 Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire – Restaurant La Table

Vire Normandie Calvados

A l’occasion du concert du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique soul et groove avec Black Soul ainsi qu’une soirée burgers! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

A l’occasion du concert du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique soul et groove avec Black Soul ainsi qu’une soirée burgers! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

contact@latable-bowling-vire.fr +33 2 31 67 67 78 http://www.latable-bowling-vire.fr/

A l’occasion du concert du mois, Le Bowling de Vire et le Restaurant La Table propose de la musique soul et groove avec Black Soul ainsi qu’une soirée burgers! bar Lounge et restaurant La Table sur place, pensez à réserver votre table.

Rue de la Petite Vitesse Bowling de Vire – Restaurant La Table Vire Normandie

dernière mise à jour : 2022-04-18 par