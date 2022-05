Les concerts d’été au théâtre antique Vaison-la-Romaine Vaison-la-Romaine Catégories d’évènement: 84110

Vaison-la-Romaine 84110 Chaque été, le théâtre antique offre une scène incroyable aux spectacles et aux artistes de variétés. En 2022 : les Choeurs de France, Lomepal, Francis Cabrel, Patrick Sébastien, Barbara Hendricks, Bigflo et Oli, IAM, Hippocampe Fou, Coverqueen, soirée DJ contact@vaison-ventoux-tourisme.com +33 4 90 36 02 11 Vaison-la-Romaine

