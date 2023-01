Les concerts de poche : Trio Rogue Saint-Selve, 29 janvier 2023, Saint-Selve OT Montesquieu Saint-Selve.

Les concerts de poche : Trio Rogue

Route de Castres Saint-Selve Gironde

2023-01-29 18:00:00 – 2023-01-29

Saint-Selve

Gironde

Saint-Selve

Trio ROGUE saxophone et piano avec

Paul LAMARQUE, saxophone

Antonin POMMEL, saxophone

Tom GRIMAUD, piano

Cette formation totalement inédite de musique de chambre est née de l’initiative de deux saxophonistes de l’excellent Saxback Ensemble et de cet audacieux pianiste lauréat de plusieurs concours internationaux. Dans un programme mêlant créations, transcriptions, répertoire original et adaptations, on les écoute ici aussi bien en trio qu’en solo ou en duo, pour profiter encore plus de ces instruments si intelligemment mis en valeur.

Avec la participation musicale des élèves de Saucats et Saint-Selve en lever de rideau.

Trio ROGUE saxophone et piano avec

Paul LAMARQUE, saxophone

Antonin POMMEL, saxophone

Tom GRIMAUD, piano

Cette formation totalement inédite de musique de chambre est née de l’initiative de deux saxophonistes de l’excellent Saxback Ensemble et de cet audacieux pianiste lauréat de plusieurs concours internationaux. Dans un programme mêlant créations, transcriptions, répertoire original et adaptations, on les écoute ici aussi bien en trio qu’en solo ou en duo, pour profiter encore plus de ces instruments si intelligemment mis en valeur.

Avec la participation musicale des élèves de Saucats et Saint-Selve en lever de rideau.

+33 6 76 61 83 91 Les concerts de poche

© Romain Serrano

Saint-Selve

dernière mise à jour : 2023-01-17 par OT Montesquieu