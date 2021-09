Les Concerts de Poche Les Fuseaux, 31 mai 2022, Saint-Dizier.

Les Concerts de Poche

Les Fuseaux, le mardi 31 mai 2022 à 20:00

Les Concerts de Poche, ce sont avant tout la volonté de fédérer les citoyens de différents quartiers autour d’un projet artistique ambitieux sous forme d’ateliers, en partenariat avec le centre socioculturel, la maison de quartier du Grand Lachat et le Petit Paris. Du chant aux percussions corporelles, de la découverte de l’univers classique à l’improvisation, ces ateliers permettent de former un chœur intergénérationnel avec des habitants des quatre coins de la ville. Vous pourrez découvrir l’aboutissement de ce projet ce mardi 31 mai 2022, accompagné d’un ensemble instrumental et de 4 chanteurs sur des airs d’opéra, sous la direction de David Walter, hautboïste issu du Conservatoire National Supérieur Musique de Paris de renommée internationale. L’IMPACT CULTUREL AU CŒUR DES ACTIONS DES CONCERTS DE POCHE LE RENOUVELLEMENT ET LE RAJEUNISSEMENT DES PUBLICS DE LA MUSIQUE CLASSIQUE Les Concerts de Poche interviennent souvent dans des territoires dépourvus de structures culturelles. Lorsqu’elles sont présentes, ils s’inscrivent en complémentarité de leurs actions, pour familiariser puis convertir un public nouveau. 77% des participants aux ateliers n’avaient jamais assisté à un concert de musique classique et près de 88% n’en écoutaient jamais ou rarement. Les encadrants ou accompagnants des projets témoignent que l’expérience des Concerts de Poche change le regard des participants et apporte une ouverture culturelle nouvelle. Billetterie (à partir du 18 septembre à 9h) : Guichet des Fuseaux Médiathèque de Wassy Billetterie en ligne en cliquant sur “Acheter” Sur place avant l’entrée en salle

Tarif 1, placement assis numéroté

Les Concerts de Poche interviennent souvent dans des territoires dépourvus de structures culturelles.

Les Fuseaux 11 Avenue Raoul Laurent, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier Vert-Bois Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-31T20:00:00 2022-05-31T21:30:00