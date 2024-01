Les Concerts de poche Le Nouvion-en-Thiérache, dimanche 18 février 2024.

Les Concerts de poche Le Nouvion-en-Thiérache Aisne

De Vienne à l’Europe du Nord en passant par les œuvres lyriques les plus emblématiques, la mezzo-soprano Marine CHAGNON et la pianiste Joséphine AMBROSELLI interprètent avec brio un programme varié et lumineux

Les Concerts de poche

Marine CHAGNON, mezzo-soprano

Joséphine AMBROSELLI, piano

Dimanche 18 février à 16h30 à la Salle polyvalente Rue Théodore Blot du Nouvion en Thiérache

La Communauté de communes de la Thiérache du Centre, la commune du Nouvion-en-Thiérache et Les Concerts de poche vous proposent le concert rassemblant deux artistes élégantes à la carrière florissante, unies par une complicité remarquable.

Révélation lyrique aux Victoires de la Musique Classique 2023, Marine Chagnon est une mezzosoprano française considérée comme l’une des étoiles montantes du chant lyrique. Elle partage la scène avec la pianiste Joséphine Ambroselli, spécialiste du travail de la voix des chanteurs, récompensée elle aussi par de nombreux prix.

De Vienne à l’Europe du Nord en passant par les œuvres lyriques les plus emblématiques, ces deux artistes interprètent avec brio un programme varié et lumineux.

Programme

Mozart, Bizet, Debussy et musiques traditionnelles d’Europe du Nord

Première partie assurée par un chœur d’enseignants participant à une formation à la direction de chorale scolaire.

Tarifs 6 € plein / 3 € réduit

Réservez vos places sur www.concertsdepoche.com ou par téléphone au 06 76 61 83 91

Lien de réservation https://www.concertsdepoche.com/france/concerts/reservation/a23-le-nouvion-en-thierache-180220236 .

rue Théodore Blot

Le Nouvion-en-Thiérache 02170 Aisne Hauts-de-France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 16:30:00

fin : 2024-02-18 18:00:00



