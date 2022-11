LES CONCERTS DE POCHE Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

LES CONCERTS DE POCHE Forbach, 13 décembre 2022, Forbach. LES CONCERTS DE POCHE

1 A avenue de l’europe Centre social du Wiesberg Forbach Moselle Centre social du Wiesberg 1 A avenue de l’europe

2022-12-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-12-13

Centre social du Wiesberg 1 A avenue de l’europe

Forbach

Moselle 63 concerts d’exception, 1000 ateliers. Pour créer du lien social entre les habitants, les artistes et les institutions, grâce au

levier de la musique classique, lyrique ou du jazz.. Aux cotés de grands artistes, convivialité, partage et émotions sont au rendez-vous !

Découvrez notre programmation et réservez votre place : www.concertsdepoche.com Onglets « concerts » / Rubrique « billetterie ». +33 6 76 61 83 91 http://www.concertsdepoche.com/ Centre social du Wiesberg 1 A avenue de l’europe Forbach

dernière mise à jour : 2022-11-23 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse Forbach Moselle Centre social du Wiesberg 1 A avenue de l'europe Ville Forbach lieuville Centre social du Wiesberg 1 A avenue de l'europe Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

LES CONCERTS DE POCHE Forbach 2022-12-13 was last modified: by LES CONCERTS DE POCHE Forbach Forbach 13 décembre 2022 1 A avenue de l'europe Centre social du Wiesberg Forbach Moselle forbach Moselle

Forbach Moselle