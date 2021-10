Hirson Hirson Aisne, Hirson Les concerts de poche avec Marc Mauillon et Anne Le Bozec Hirson Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Les concerts de poche proposent aux Hirsonnais de participer à des ateliers d'écriture et de mise en musique suivis d'un concert à l'Eden avec la relève des grandes voix du XXe siècle. A la fois ténor et baryton, jeune chanteur, Marc Mauillon se produit avec sa partenaire de toujours, Anne le Bozec. « Elle est, dit-il, la pianiste rêvée pour les chanteurs lyriques ». Ce duo est servi par un répertoire extraordinairement émouvant allant de Brahms, Schubert, Enesco et Chausson. De « La belle Maguelone » au « Chevalier Malheur ».

