Les Concerts de Poche Auditorium du Conservatoire Wattrelos, vendredi 22 mars 2024.

Les Concerts de Poche à Wattrelos Vendredi 22 mars, 19h00 Auditorium du Conservatoire 6€ / 4€ en tarif réduit (Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux)

avec Kerson LEONG, violon, et Jonathan FOURNEL, piano

Voici à nouveau réunis ces deux jeunes génies de leur instrument pour ces grands duos incontournables qui émerveillaient déjà Marcel Proust. Ceux-ci continuent de nous transporter, surtout lorsqu’ils sont ainsi interprétés, avec intelligence, engagement, brio, avec ce discours à la fois intime et chaleureux qui caractérise aussi bien l’inspiration des compositeurs que celle des deux musiciens. C’est cela qui provoque ce frisson intense, qui nous tient en haleine tout le long du concert. Et gageons que dans dix ans, quand toutes les scènes mondiales s’arracheront encore plus ces deux musiciens époustouflants, c’est avec fierté et émotion que nous nous dirons tous avec émotion : j’y étais !

Vendredi 22 mars 2024 à 19h

Auditorium du Conservatoire, rue Denis Pollet à Wattrelos

6€ / 4€ en tarif réduit (Moins de 26 ans, demandeurs d’emploi et bénéficiaires des minima sociaux)

Informations au 06 76 61 83 91 – Billetterie : https://www.concertsdepoche.com/

