Sancerre Cher L’association « Les concerts de poche » vous propose un concert de violon et clavecin à l’école Porte César de Sancerre.

Pierre Graffin (violon) et Pierre-Alain Braye-Weppe interpréteront des morceaux des répertoires d'Haendel, Tartini, Ysaye et Ridout. Concert de violon et clavecin organisé par l'association « Les concerts de poche ». communication@concertsdepoche.com +33 6 76 61 83 91 https://www.concertsdepoche.com/

Pierre Graffin (violon) et Pierre-Alain Braye-Weppe interpréteront des morceaux des répertoires d’Haendel, Tartini, Ysaye et Ridout. ©lesconcertsdepoche

