Les Concerts de poche à Ribemont Danse à travers les continents Ribemont, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février, découvrez le magnifique concert « Danse à travers les continents » de Léa Hennino (alto) et Fanny Vicens (accordéon) !

Ces deux musiciennes à la carrière internationale ont en commun d’être toujours en mouvement, à la recherche de nouveaux répertoires, transcriptions, adaptations et créations. L’une compte parmi les altistes les plus prometteuses de sa génération. L’autre suit un parcours singulier conciliant piano, accordéon, musique classique et expérimentale. Pour ce concert, elles ont choisi le thème de la danse, sur tous les rythmes.

Voilà qui promet une soirée haute en couleurs et en émotions !

Mardi 27 février à 20h30 à la salle polyvalente de Ribemont (15 rue Blondel).

Entrée à 6 euros et 3 euros en tarif réduit.

Infos et réservations au 06 76 61 83 91 ou sur www.concertdepoche.com 33 3 .

15 Rue Blondel

Ribemont 02240 Aisne Hauts-de-France equipe@concertsdepoche.com

