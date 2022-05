Les concerts de l’oratoire – Slim Paul, 31 juillet 2022, .

Les concerts de l’oratoire – Slim Paul

2022-07-31 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-31

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully –

Folk/blues

D’une voix opaque et puissante, il livre des textes qui parlent au cœur et à la raison. Tantôt blues intimiste et déchirant, tantôt chanson engagée ou balade folk, la musique de Slim Paul bouleverse l’âme. Il crée pour l’occasion un solo acoustique.

– dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully –

Folk/blues

D’une voix opaque et puissante, il livre des textes qui parlent au cœur et à la raison. Tantôt blues intimiste et déchirant, tantôt chanson engagée ou balade folk, la musique de Slim Paul bouleverse l’âme. Il crée pour l’occasion un solo acoustique.

THIERRY SOUM

dernière mise à jour : 2022-05-18 par