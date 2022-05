Les concerts de l’oratoire – DASF “Des Airs Sans Frontières”

Les concerts de l’oratoire – DASF “Des Airs Sans Frontières”, 24 juillet 2022, . Les concerts de l’oratoire – DASF “Des Airs Sans Frontières”

2022-07-24 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-24 – dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Chansons traditionnelles du Proche et Moyen-Orient

Avec Samuel Garcia (chant), Raphaël Dubert (lavta – luth gréco-turque) et Jean-Baptiste Gaudrat (clarinette turque) Rencontre entre Samuel qui chante la beauté, l’amour, la solitude,… et deux musiciens, deux voyageurs, touchés par cette même grâce et cette envie de creuser, d’aller en profondeur avec leurs instruments. +33 2 38 58 27 97 http://www.valdesully.fr/ – dans le cadre de la saison culturelle du Val de Sully – Chansons traditionnelles du Proche et Moyen-Orient

Avec Samuel Garcia (chant), Raphaël Dubert (lavta – luth gréco-turque) et Jean-Baptiste Gaudrat (clarinette turque) Rencontre entre Samuel qui chante la beauté, l’amour, la solitude,… et deux musiciens, deux voyageurs, touchés par cette même grâce et cette envie de creuser, d’aller en profondeur avec leurs instruments. DASF dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville