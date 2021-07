Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Les concerts de l’été : Shuffle Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Les concerts de l'été : Shuffle 2021-08-06 18:30:00 – 2021-08-06 19:30:00

Saint-Quentin

Saint-Quentin Aisne Amis depuis des lustres, ce power trio originaire de Saint-Quentin reprend du boogies, blues, rock’n’roll et tous les bons standards des 70’s.

A consommer sans modération ! Podium installé rue de la Sellerie

