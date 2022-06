Les concerts de l’été : l’incroyable Freaks Band

Les concerts de l’été : l’incroyable Freaks Band, 17 août 2022, . Les concerts de l’été : l’incroyable Freaks Band

2022-08-17 – 2022-08-17 L‘incroyable freaks band ce sont des musiciens de grand talent : percussions, trombone, trompettes, soubassophone, saxophones. Relecture actuelle des thèmes de la Nouvelle Orléans, des standards pop-funk, voir même de la musique rythmée des Balkans. dernière mise à jour : 2022-05-18 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville