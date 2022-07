Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Soirée Rock garage

Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Soirée Rock garage, 29 juillet 2022, . Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Soirée Rock garage



2022-07-29 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-29 21:30:00 21:30:00 Concert dès 19h avec le groupe Kosgrove, métal hardcore. Suivi à 20h du groupe Blastomizers – Garage Rock Band. Concert dès 19h avec le groupe Kosgrove, métal hardcore. Suivi à 20h du groupe Blastomizers – Garage Rock Band. Concert dès 19h avec le groupe Kosgrove, métal hardcore. Suivi à 20h du groupe Blastomizers – Garage Rock Band. dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville