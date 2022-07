Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Marc Loy

Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Marc Loy, 15 juillet 2022, . Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Marc Loy



2022-07-15 – 2022-07-15 Concert avec Marc Loy, sur des sonorités de blues et de rock ou encore des titres plus clairement installés sous la tutelle des rythmes soul ou carrément funky. Concert avec Marc Loy, sur des sonorités de blues et de rock ou encore des titres plus clairement installés sous la tutelle des rythmes soul ou carrément funky. Concert avec Marc Loy, sur des sonorités de blues et de rock ou encore des titres plus clairement installés sous la tutelle des rythmes soul ou carrément funky. dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville