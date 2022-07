Les concerts de l’été au bar les Vins Diou – Ann’so M Mortagne-au-Perche Mortagne-au-Perche Catégories d’évènement: Mortagne-au-Perche

2022-07-08 20:00:00 20:00:00 – 2022-07-08 22:00:00 22:00:00

Orne Mortagne-au-Perche Concert avec Ann’So M, duo Pop rock avec une pointe d’électro. Concert avec Ann’So M, duo Pop rock avec une pointe d’électro. +33 6 32 44 77 32 Concert avec Ann’So M, duo Pop rock avec une pointe d’électro. Les Vins Diou 5 rue des Halles Mortagne-au-Perche

