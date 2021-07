Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou, Maine-et-Loire LES CONCERTS DE L’ÉTÉ À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Venez faire le plein d’énergie survitaminée avec nos concerts gratuits les vendredis 9 et 23 juillet dans les jardins de l’Hôtel Dieu de Baugé. Des groupes mythiques comme « Ceux qui marchent debout » seront nos invités. Venez profiter de vos soirées d’été au rythme du flow de Ben Armessen (Simawé), du groove poétique de Melvin dans les nuages et du son funky de Soul Phoenixs.

