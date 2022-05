LES CONCERTS DE L’ÉPAU

2022-07-17 – 2022-07-17 5.5 EUR Place aux jeunes talents ! Concerts de jeunes artistes issus de pôles d’enseignement supérieurs musicaux. Le lauréat de cet appel à candidatures artistiques, qui vise à faire émerger la jeune génération d’artistes de musique de chambre, sera programmé au Festival de l’Épau 2023. Cet appel à candidatures artistiques est porté par la direction de la Culture du Département de la Sarthe. Tarifs : droit d’entrée à l’abbaye

