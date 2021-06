Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert, Haute-Saône Les concerts de l’Ecomusée Fougerolles-Saint-Valbert Fougerolles-Saint-Valbert Catégories d’évènement: Fougerolles-Saint-Valbert

Haute-Saône

Les concerts de l'Ecomusée 2021-07-15 – 2021-07-15 Ecomusée du Pays de la Cerise 206 Le Petit Fahys

Fougerolles-Saint-Valbert Haute-Saône Fougerolles-Saint-Valbert À l'Ecomusée du Pays de la Cerise.

Le 15 juillet à 20h : Matanzas, musique salsa.

Le 11 août à 20h : Kalarash, musique klezmer.

Entrée gratuite.

