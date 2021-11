Les concerts de l’Avent à Saint-Pierre de Chaillot Eglise Saint-Pierre de Chaillot, 2 décembre 2021, Paris.

Les concerts de l’Avent à Saint-Pierre de Chaillot

du jeudi 2 décembre au jeudi 16 décembre à Eglise Saint-Pierre de Chaillot

Innovation le jeudi à 13h avec une série de 3 concerts de l’Avent d’une durée d’une demi-heure avec entrée libre : – Jeudi 2 décembre à 13h : Ensemble vocal Magnus Liber (Pascal Bezard-Eric Gervais-Samuel Guibal) – Chants grégoriens et Polyphonies médiévales de Notre-Dame. – Jeudi 9 décembre à 13h : Aurore Blaise( soprano) et Eric Gervais (ténor) accompagnés par Olivier Willemin (organiste) interprèteront des airs et duos de Schütz et Bach. (Deux petits concerts spirituels de Schütz, extraits des cantates 36 et 147 de JS Bach, duo de la messe en si du même Bach.) – Jeudi 16 décembre à 13h : Samuel Liégeon , organiste titulaire de Saint-Pierre de Chaillot , jouera sur le petit orgue de chœur des chorals Schübler de Bach et des chorals de l’Avent

Entrée libre, libre participation aux frais

Le jeudi à 13 heures : 30 mn de concert

Eglise Saint-Pierre de Chaillot 28 rue de Chaillot 75116 Paris Paris Paris 8e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T13:00:00 2021-12-02T13:30:00;2021-12-09T13:00:00 2021-12-09T13:30:00;2021-12-16T13:00:00 2021-12-16T13:30:00