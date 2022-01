Les concerts de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les concerts de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy, 1 décembre 2019, Paris. Les concerts de l’Assomption

du dimanche 1 décembre 2019 au mardi 4 février 2020 à Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy

La paroisse de l’Assomption propose, avec le soutien de l’Association caritative et culturelle Passy-Mozart (l’ACCPAM), une série de concerts tout au long de l’année, à l’église ou à la chapelle Sainte Thérèse. Dimanche 1er décembre 2019: Requiem de Duruflé, et Requiem de Mondonville Mardi 4 février 2020: Musiques traditionnelles d’Europe de l’Est Jeudi 12 mars 2020: Concert de Carême: Bach et Haendel. Mardi 19 mai 2020: Carnaval des animaux de Saint-Saëns, La Truite de Schubert.

Entrée libre

Concerts de musique classique et de musiques traditionnelles Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 88 rue de l’Assomption, 75016 Paris Paris Quartier de la Muette

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-12-01T16:00:00 2019-12-01T18:00:00;2020-02-04T20:30:00 2020-02-04T22:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Adresse 88 rue de l'Assomption, 75016 Paris Ville Paris lieuville Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris

Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Les concerts de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy 2019-12-01 was last modified: by Les concerts de l’Assomption Église Notre-Dame de l’Assomption de Passy Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy 1 décembre 2019 Église Notre-Dame de l'Assomption de Passy Paris Paris

Paris