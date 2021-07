La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes, LA COLLE SUR LOUP Les Concerts de la Place – Pour Un Flirt La Colle-sur-Loup La Colle-sur-Loup Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

LA COLLE SUR LOUP

Les Concerts de la Place – Pour Un Flirt La Colle-sur-Loup, 18 juillet 2021-18 juillet 2021, La Colle-sur-Loup. Les Concerts de la Place – Pour Un Flirt 2021-07-18 19:00:00 19:00:00 – 2021-07-18 22:30:00 22:30:00

La Colle-sur-Loup Alpes-Maritimes La Colle-sur-Loup Concert Chanson Française, Gratuit, Place De Gaulle. +33 4 93 32 68 36 dernière mise à jour : 2021-07-08 par Office de tourisme de La Colle-sur-Loup

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, LA COLLE SUR LOUP Étiquettes évènement : Autres Lieu La Colle-sur-Loup Adresse Ville La Colle-sur-Loup lieuville 43.68746#7.10324