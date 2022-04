Les concerts de la feria Arles, 15 avril 2022, Arles.

Les concerts de la feria Arles

2022-04-15 – 2022-04-18

Arles Bouches-du-Rhône

Vendredi 15 avril

15h30 Animation des peñas parvis des arènes

18h Animation des peñas avenue Victor-Hugo

20h Orchestre Punto y Aparte fontaine Amédée-Pichot

21h30 Orchestre Sao place Voltaire



Samedi 16 avril

10h Aubade des peñas parvis des arènes

12h Concert de l’École de musique du pays d’Arles place Voltaire

12h Animation des peñas avenue Victor-Hugo

15h Concert de peñas et bandas parvis de l’Hôtel-de-Ville

15h30 Concert des peñas parvis des arènes

19h Animation des peñas boulevard des Lices

20h Concert de la banda Les phacochères place Voltaire

20h Concert de la banda OK Zou terrasse des arènes

21h30 Concert de Ruben Paz place Voltaire

21h30 Concert de Tchandrou Gipsy terrasse des arènes



Dimanche 17 avril

10h Aubade des peñas parvis des arènes

10h30 Défilé sévillan rues du centre-ville (CTPR Les Andalouses)

12h Animation des peñas boulevard des Lices

15h Concert de peñas et bandas place de la République

15h30 Concert des peñas parvis des arènes

19h Animation des peñas boulevard des Lices

20h Concert de la banda OK Zou place Voltaire

20h Concert de la banda Les phacochères terrasse des arènes

21h Concert des bandas place de la République

21h30 Concert de Gitano Family place Voltaire

21h30 Orchestre Punto y Aparte terrasse des arènes



Lundi 18 avril

10h Aubade des peñas parvis des arènes

12h Animation des peñas boulevard des Lices

15h Animation sevillane Los del patio place de la République

15h30 Concert des peñas parvis des arène

18h Animation des peñas boulevard des Lices

Pendant toute la durée de la feria, la musique est à chaque coin de rue. Peñas, bandas et Sévillanes vous feront danser tyoute la nuit !

Arles

