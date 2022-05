LES CONCERTS DE LA CRYPTE – TRIO MUSICA HUMANA, 30 juillet 2022, .

LES CONCERTS DE LA CRYPTE – TRIO MUSICA HUMANA

2022-07-30 – 2022-07-30

Trio Musica Humana – L’heure secrète autour de William Byrd (1543-1623)

Messe à 3 voix.

Igor Bouin, baryton, Martial Pauliat, ténor et Yann Rolland, contre-tenor ; issus de la Maîtrise de Notre-Dame de Paris, interprètent par cœur la Messe à 3 voix de William Byrd et y ajoutent des madrigaux anglais profanes. Une heure secrète à partager et à savourer autour d’un des plus grands compositeurs de tous les temps.

Samedi 30 juillet à 18h30

Durée : 1h00.

Réservation conseillée au 03 21 87 00 30

Durée : 1h00

Tarifs: 7 €, tarif unique et indépendant des conditions de droit d’entrée. Jauge limitée.

Réservation conseillée au 03 21 87 81 79

