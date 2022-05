LES CONCERTS DE LA CRYPTE – LA CARAVELLE DES ARTS, 6 août 2022, .

LES CONCERTS DE LA CRYPTE – LA CARAVELLE DES ARTS

2022-08-06 – 2022-08-06

La Caravelle des arts

Madame de Sainte Colombe

Récit et musique baroque

Le comédien Eric Malgouyres, accompagné de Françoise Enock à la viole de gambe, visite le roman de Pascal Quignard, Tous les matins du monde : un hommage à Monsieur de Sainte Colombe, maître de viole et compositeur du XVI siècle qui, pour combler le vide laissé par son épouse disparue, travaille sa pratique instrumentale jusqu’à l’intransigeance et à l’oubli de soi et jusqu’à la faire réapparaître…

Samedi 6 août à 18h30

Durée : 1h00

Tarifs: 7 €, tarif unique et indépendant des conditions de droit d’entrée. Jauge limitée.

Réservation conseillée au 03 21 87 81 79

dernière mise à jour : 2022-05-16 par