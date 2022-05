LES CONCERTS DE LA CRYPTE – ENSEMBLE OBSIDIENNE Boulogne-sur-Mer, 23 juillet 2022, Boulogne-sur-Mer.

Boulogne-sur-Mer Ensemble Obsidienne – De Guillaume de Machaut à Guillaume Dufay

Chants et instruments du Moyen Âge

À deux voix et à quatre mains, Camille et Emmanuel Bonnardot seront les trouvères de ce concert dédié à Guillaume de Machaut et à Guillaume Dufay, deux grands compositeurs des XIV e et XVe siècles.

Œuvres profanes composées dans l’esprit courtois propre à l’époque, un programme qui parcourt la chanson médiévale.

Samedi 23 juillet à 18h30

Durée : 1h00

Tarifs: 7 €, tarif unique et indépendant des conditions de droit d’entrée. Jauge limitée.

Réservation conseillée au 03 21 87 81 79

crypte@ville-boulogne-sur-mer.fr +33 3 21 87 81 79 https://crypte.ville-boulogne-sur-mer.fr/fr/

