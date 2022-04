LES CONCERTS DE LA CABANE Daon, 7 mai 2022, Daon.

LES CONCERTS DE LA CABANE Daon

2022-05-07 – 2022-05-07

Daon Mayenne Daon

Installez-vous, prenez un transat et profitez du cadre ! En bordure de la Mayenne, sur la base de loisirs de Daon, le bar restaurant La Cabane vous accueille en musique le premier samedi du mois en mai juin et septembre et tous les samedis en juillet et août !

Retrouvez le détail de la programmation sur la page Facebook « LaCabaneDaon »

Le bar restaurant La Cabane vous invite à partager un moment de convivialité en musique !

+33 2 43 06 38 14 https://www.facebook.com/LaCabaneDaon

Installez-vous, prenez un transat et profitez du cadre ! En bordure de la Mayenne, sur la base de loisirs de Daon, le bar restaurant La Cabane vous accueille en musique le premier samedi du mois en mai juin et septembre et tous les samedis en juillet et août !

Retrouvez le détail de la programmation sur la page Facebook « LaCabaneDaon »

Daon

dernière mise à jour : 2022-04-27 par