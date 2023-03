Les concerts Coups de coeur à Chantilly DOME DES GRANDES ECURIES, 16 avril 2023, CHANTILLY.

Les concerts Coups de coeur à Chantilly DOME DES GRANDES ECURIES. Un spectacle à la date du 2023-04-16 à 17:00 (2023-04-01 au ). Tarif : 50.0 à 50.0 euros.

PLATESV-D-2022-005509 MUSICA PNINA PRESENTE CE CONCERT. 17h00 – Dôme des Grandes Écuries VESPRO DELLA BEATA VERGINE de MONTEVERDILe chef d’œuvre de Claudio Monteverdi !Avec les Vespro della beata Vergine, Monteverdi imagine l’un des premiers monuments de la musique sacrée européenne. Méditative et théâtrale à la fois, sa partition est conçue comme une somme de prières qui n’hésite pas à faire appel à l’expression de la joie, voire à la plus grande sensualité. Le sentiment baroque de la musique est déjà tout entier présent dans ces pages vo- cales d’une grande virtuosité, qui alternant avec des moments pleins de relief confiés aux instru- ments. Soucieux de retrouver la spatialisation des sources musicales telle qu’elle était pratiquée à la basilique Saint-Marc de Venise, Leonardo García Alarcón révèlera toute la beauté de cette musique à la tête de ses ensembles Cappella Mediterranea et du Chœur de chambre de Namur.Durée : 110’min + Pause 20minLeonardo García Alarcón, directionCappella Mediterranea – 16 instrumentistesChœur de chambre de Namur – 21 chanteursSolistes : Mariana Flores (soprano), Gwendoline Blondeel (soprano), Leandro Marziotte (contre ténor), Valerio Contaldo (ténor), Mathias Vidal (ténor), Alejandro Meerapfel (basse), Rafael Galaz Ramirez (basse) Leonardo Garcia Alarcon, Maria Joao Pires Leonardo Garcia Alarcon

DOME DES GRANDES ECURIES CHANTILLY CHATEAU & GDES ECURIES Oise

