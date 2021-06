LES CONCERTS AU JARDIN – LES DO RE MINETTES Béziers, 10 juin 2021-10 juin 2021, Béziers.

LES CONCERTS AU JARDIN – LES DO RE MINETTES 2021-06-10 18:00:00 – 2021-06-10

Béziers 34500

Les Do Ré Minettes vous feront jazzer, swinger et Doo-Wap-er avec un délicieux mélange de favoris des années 40 et des classiques des années passées, le tout réinventé à leur image.

Réservation obligatoire.

Musées de Béziers