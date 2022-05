LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HOTEL FAYET – LES ELEVES DU CONSERVATOIRE BEZIERS MEDITERRANEE

2022-06-16 – 2022-06-16 Venez découvrir de la mélodie, du rythme et une palette sonore d’une grande finesse grâce aux élèves musiciens du Conservatoire Béziers Méditerranée. Ils vous offriront une explosion de musique et un programme qui vous permettra d’apprécier leur talent.

Réservation par téléphone obligatoire.

