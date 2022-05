LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HOTEL FAYET – FRENCHY BUT JAZZY

2022-06-02 18:00:00 – 2022-08-31 Composé de trois musiciens du biterrois, Frenchy but Jazzy est un groupe de jazz dont le chanteur, Eric Pastor, est accompagné de deux figures régionales du jazz : Michel Alcaïna à la batterie et Francis Balsamo à la basse. Leur répertoire oscille entre standard du songbook américain et chansons françaises réarrangées.

Réservation par téléphone obligatoire.

