LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HOTEL FAYET – ENSEMBLE INDIGO GOSPEL Béziers, 23 juin 2022, Béziers.

LES CONCERTS AU JARDIN DE L’HOTEL FAYET – ENSEMBLE INDIGO GOSPEL Béziers

2022-06-23 18:00:00 – 2022-06-23

Béziers Hérault

Sandra Spiteri, Thierry Gautier, Céline Bedu et Jennifer Jean sont issus de chorales gospel et de formations jazz de Montpellier. Ils unissent leurs talents pour revisiter les répertoires gospel, soul et jazz américains. Depuis 2018, ils se produisent sur les scènes du Grand Sud et attachent un soin particulier à transmettre au public la richesse de ces musiques hautes en couleurs.

Réservation par téléphone obligatoire.

Sandra Spiteri, Thierry Gautier, Céline Bedu et Jennifer Jean sont issus de chorales gospel et de formations jazz de Montpellier. Ils unissent leurs talents pour revisiter les répertoires gospel, soul et jazz américains et se produisent sur les scènes du Grand Sud en attachant un soin particulier à transmettre au public la richesse de ces musiques hautes en couleurs. Sur réservation.

musées de Béziers

Béziers

