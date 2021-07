Hauteluce Hauteluce Hauteluce, Savoie Les concerts au Balcon – Dakota Hauteluce Hauteluce Catégories d’évènement: Hauteluce

Savoie

2021-07-15 14:30:00 – 2021-07-15 16:00:00

Hauteluce Savoie De la country revisité par une formation énergique, 100 pour cent féminine. Un concert Dakotesque en perspective au sommet du Chard du Beurre. info@lessaisies.com https://www.lessaisies.com/ dernière mise à jour : 2021-06-07 par

