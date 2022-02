Les Comtesses Genillé, 19 mars 2022, Genillé.

Les Comtesses Genillé

2022-03-19 – 2022-03-19

Genillé Indre-et-Loire Genillé

Ce trio guitare-contrebasse-saxophone (Henri Peyrous, Paul de Robillard et Julien Ducoin), nourri par le jazz des années 30, la West Coast des années 50 et les expérimentations des années 60, propose un répertoire varié de pièces instrumentales, et livre un concert de jazz, précis et précieux.

