_**LES COMPTOIRS DE SAINTE ODILE 2021**_ _**KERMESSE de PRINTEMPS**_ **Samedi 12 juin de 10h30 à 19h00** **Dimanche 13 juin de 11h00 à 18h00** **à la Crypte de l’église Sainte Odile** **Stands :** Brad’Mode, brocante, livres, disques, foire à tout, couture, linge de maison, Jouets et jeux, activités pour les enfants, Crêpes… **VENEZ DECOUVRIR NOS TRESORS…** à l’église Sainte Odile au 2 avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris. Tél. 01 42 27 18 37 @ : [sainteodile75017@gmail.com](mailto:sainteodile75017@gmail.com) Bus : 92 – 84 – PC Métro : ligne 3 RER : Pereire-Levallois

Entrée libre

Stands ou : Brocante, Foire à Tout, Livres… Jeux pour les enfants Église Sainte-Odile 2 Avenue Stéphane Mallarmé, 75017 Paris Paris Paris

