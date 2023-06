Exposition sur le patrimoine architectural et historique des anciens établissements français de l’Inde Les comptoirs de l’Inde Paris Paris Catégorie d’Évènement: Paris Exposition sur le patrimoine architectural et historique des anciens établissements français de l’Inde Les comptoirs de l’Inde Paris, 16 septembre 2023, Paris. Exposition sur le patrimoine architectural et historique des anciens établissements français de l’Inde 16 et 17 septembre Les comptoirs de l’Inde Entrée libre, 25 personnes max L’Association « Les Comptoirs de l’Inde » a pour but de faire connaître la culture indienne en France. A travers la visite guidée de son exposition présentant de nombreux documents d’archives, elle évoque le patrimoine architectural et historique des anciens établissements français de l’Inde : – découvertes archéologiques – découverte de l’huile de chaulmoogra contre la lèpre par Numa Lafitte – anciennes maisons indiennes et hôtels particuliers du XVIIIème siècle Les comptoirs de l’Inde 60 rue des Vignoles 75020 Paris Paris 75020 Paris 20e Arrondissement Paris Île-de-France 01 46 59 02 12 http://www.comptoirsinde.org L’Association de loi 1901 qui possède un Centre documentaire (plus de 3 000 ouvrages et documents sur l’Inde et ses anciens Comptoirs), propose toute l’année des activités culturelles : cours de Bharata Natyam (danse classique indienne), de hindi et de tamoul. Conférences-dédicaces d’ouvrages régulières avec leurs auteurs. Organisation du Salon « L’inde des Livres » tous les ans à la mi-novembre à la Mairie du 20e arrondissement. Métro 9 Buzenval, Métro 2 Avron Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

