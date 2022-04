LES COMPOSITRICES de Guillaume KOSMICKI L’Ancre des Mots Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Erquy

LES COMPOSITRICES de Guillaume KOSMICKI L’Ancre des Mots, 28 avril 2022, Erquy. LES COMPOSITRICES de Guillaume KOSMICKI

L’Ancre des Mots, le jeudi 28 avril à 14:30

Nombre de compositrices, nonnes, musiciennes ou nobles dames, ont été reconnues en leur temps puis effacées de la mémoire collective au profit de leurs homologues masculins. Guillaume KOSMICKI les remet en lumière le temps d’une conférence.

Entrée réservée aux membres

Les compositrices oubliées L’Ancre des Mots 11 square hôtel de ville Erquy Côtes d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T14:30:00 2022-04-28T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Erquy Autres Lieu L'Ancre des Mots Adresse 11 square hôtel de ville Ville Erquy lieuville L'Ancre des Mots Erquy Departement Côtes d'Armor

L'Ancre des Mots Erquy Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/erquy/

LES COMPOSITRICES de Guillaume KOSMICKI L’Ancre des Mots 2022-04-28 was last modified: by LES COMPOSITRICES de Guillaume KOSMICKI L’Ancre des Mots L'Ancre des Mots 28 avril 2022 Erquy L'Ancre des Mots Erquy

Erquy Côtes d'Armor